Калужане завоевали шесть наград на чемпионате России по пауэрлифтингу

Воспитанники калужских спортивных школ успешно выступили на чемпионате России по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический». Соревнования прошли в Москве, и представители региона вернулись домой с шестью наградами и новыми рекордами.

Как сообщает Министерство спорта Калужской области, особенно отличилась Юстина Бабаева из спортшколы «Спартак». Она завоевала два золота — в весовой категории до 47 кг и в абсолютном зачёте. Кроме того, спортсменка установила новый рекорд России в классическом жиме среди женщин до 47 кг, подняв 98 кг.

Ещё одна представительница «Спартака» Дарья Ефимцева также показала прекрасный результат. В жиме в категории свыше 84 кг она стала первой, установив рекорд страны с показателем 236 кг, а в абсолютном весе завоевала серебро.

Представительница школы олимпийского резерва «Вымпел» Ольга Кузьмина заняла первое место в категории свыше 84 кг с результатом 140 кг и второе место в абсолютном зачёте.