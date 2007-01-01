Калужские волейболисты выиграли «бронзу» на первенстве ЦФО
В Туле завершилось первенство Центрального федерального округа по волейболу среди юношеских команд до 15 лет.
За медали боролись команды из Воронежской, Московской, Тульской, Костромской и Калужской областей.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина (Обнинск) вошли в тройку лучших команд округа. «Серебро» у воронежской команды, а победу праздновал коллектив из Серпухова, сообщили в Минспорта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь