Калужанин выиграл «бронзу» на первенстве ЦФО по вольной борьбе

Соревнования состоялись в Брянске, сообщили 9 апреля в Минспорта региона.

За медали боролись юниоры и юниорки в возрасте 18-23 лет. Всего в Брянск приехало около 1600 спортсменов из 11 регионов.

В тройку лучших вошел Михаил Бурмистров. Представитель калужского спортивного клуба «Wagata» выступал в весовой категории до 86 кг. Тренирует его Александр Горчаков.