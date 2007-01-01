Калужанин выиграл «бронзу» на первенстве ЦФО по вольной борьбе
Соревнования состоялись в Брянске, сообщили 9 апреля в Минспорта региона.
За медали боролись юниоры и юниорки в возрасте 18-23 лет. Всего в Брянск приехало около 1600 спортсменов из 11 регионов.
В тройку лучших вошел Михаил Бурмистров. Представитель калужского спортивного клуба «Wagata» выступал в весовой категории до 86 кг. Тренирует его Александр Горчаков.
