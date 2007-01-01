Калужские волейболистки выиграли «серебро» на чемпионате России среди глухих спортсменов
В среду, 8 апреля, турнир завершился в Калуге.
Чемпионами России стала команда Московской области, обыгравшая калужанок в финале со счетом 3:1.
Третье место завоевала команда из Новосибирской области.
А уже на следующей неделе в Калуге будут соревноваться глухие волейболисты в возрасте до 22 лет.
