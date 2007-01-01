Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане пробегут 190 километров
Спорт

Калужане пробегут 190 километров

Дмитрий Ивьев
08.04, 15:59
0 253
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Космический сверхмарафон по маршруту Гагарин – Калуга пройдет 11-12 апреля, сообщили в Минспорта.

Забег на 190 километров приурочен к годовщине первого полета человека в космос.

Участники побегут в Калугу из родного города Юрия Гагарина через Бородино и Можайск.

12 апреля марафонцы финишируют на территории калужского музея истории космонавтики, а в 14:00 состоится торжественная церемония награждения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im40b2JQa3dTdGRiNHpRZHlnNWJiSWc9PSIsInZhbHVlIjoienUxb3h4ZXppaDFySng4SlJneXJhaU93V2N2V1ZvSlR5S0NzalZ0cGRBRXUvcVZpUk5mR0lqOGZ5aVRIR1lGeVpaYVFjcDltUHp1K3RkZkJ6MWk3VXlla2RuaHUrTWR4SGVGN0JWU1ZPSDV2cVRmbmE3czlIdGlhVUdqMHljU1QrU0cxU3l4Q205alUxYWhKOXBvYkxxbmhZSkRlSG5LZzk4YnNnbVQyQnAyTGYrTkRkYlRaMXpXR1pDWWlPWDAxcTJMbXNMbVN3WGkxVVJWMDB4QkFtRmZHT3FBTFJJTHkrTmxWcERYK1ZwSUtMM2tTUnVXRVRMb0Y4UHB6TzdLU2hOelZHc0lWeklYNnRHWlhhQlgzNVFoQTRHQ09IOFNGSENENGNrcWpUdmF3eVlRWVU4TFlDVXVrb1JncEQ1b2tBakNndDEzeTNIUnAra2lkeWxLdnBCdUdNNHoxOHpCcEg1Y3loeDEwMTByd1hmOThCTlcxbnRvc1kvMC9xRU1UWXlBOWhyakdFVmhYUzAwdTgxY3FtOUtZMjVCTnFPN2Y1QjBSQUxGaEt5ZE5GYnNYSDZQRmVPRU15SUhjYTN6eSIsIm1hYyI6Ijk0MTMyMDg5NmFlZjY0NGE3MTkxNGNkMDllMzE1MTgxNDU0ZWMzYzgxMmRiMDkwMDc5MGUzYWJiZjFmMDJkZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldxMVJ1eHcvMXVjZ3JmNEZDSTI0OHc9PSIsInZhbHVlIjoiZm45VURqS2dKWDFWbVJFb2tOa3lhNUFmYWpQU0NpcGdtc1hOdW1VRzB6Q2d0L3dpYUxVUENJNVEyL3VHYWVlVW9kNFQxc2syT2JqOUlWTmtITkMrNnpFaVRUMVI4LzBMWnhwSzJ3bDlVMGlBUGdlelk5SnpEVUVtZzVleXFRZGI3K2U0Ui9pTkFUYVlNcUNFdXRndFlmTGtLcmtDZUZVODd2ZnFwU1BBWXR2MmIvMkpJVWhXeFAwdjNxaGxwazVHY1hpajFMdXZpbEZoclBxcWtXcEVjR1BlRDhqK3lELzNhTll5UGZKZFMwQXFoVjVpancxOGdrbkxKRlZBVmVneGxId0tTQ3dMT1lWa3VRNEVIUnQxSXlHOHBNZ3JXZkNPaE5wRm5uWE9tMThRUjIvenJ5RlBTWEJxQjhSN1k1YlNDaEdGSHY4R1lHcDh4UC9qNUZySlUxeHlTRFJtYlJITEh5Zk4xSDhINlZ4YWtkbjZnYzNoN21qOFNCQUlNa0lscndZdHY5MXl6VkQ0T0dzd1FyQ2p4UEZsOGJzSEZTVlNhZ2wzZXR2bFpvRjVsVGpiNVl5dFQ4Vnc1TTA0dHg0WkVyU3pUSWd2d3l3bzc2WGdPbHdJZDdld1ZBb2VTNVczVU01RVU4QkY4MEFjdFVRZ2xnNWNrSTFiODlaUGJRK1hWQk8xc2xKOHJQR1IrV1J3WGFtemJsbkZLd01Cc0U2dC9YYkdZNVFydnJoZ3R2NlF6bDFzUlROYkhWUnZhV3pEaU94M0VzMXpNK3FlOGI5eXlMWXJYeGZpdmpPTVZZQWludFlDMHR1YWhDcDNxK1phV09DdzJGRzRlcHhRWHZhMCIsIm1hYyI6IjY0YjZjNDUzOWJhYzc1NDIwNTE1OTgxYzhmYzQ0YmM2Njk0Y2EwMWM0ZWUzNDM0ZmQ3YTdlNmJmYTIzYmFlZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+