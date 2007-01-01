Калужане пробегут 190 километров
Космический сверхмарафон по маршруту Гагарин – Калуга пройдет 11-12 апреля, сообщили в Минспорта.
Забег на 190 километров приурочен к годовщине первого полета человека в космос.
Участники побегут в Калугу из родного города Юрия Гагарина через Бородино и Можайск.
12 апреля марафонцы финишируют на территории калужского музея истории космонавтики, а в 14:00 состоится торжественная церемония награждения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь