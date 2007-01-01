Обнинские гимнасты победили на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
08.04, 10:41
В Ростове-на-Дону прошёл турнир «Кубок олимпийского чемпиона Никиты Нагорного». В этом году он впервые получил всероссийский статус.

На площадке собрались 130 гимнастов из 14 регионов страны.

Калужскую область представляли воспитанники СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной: Кирилл Гашков, Иван Куляк, Парвиз Султонов и Максим Ермак.

Кирилл Гашков в итоге стал первым в многоборье среди мужчин по программе мастера спорта.

Парвиз Султонов завоевал «золото» в многоборье среди юниоров по программе мастера спорта, сообщили 8 апреля в администрации Обнинска.

