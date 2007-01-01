Калужские многоборцы выиграли медали на всероссийских соревнованиях
Калужские многоборцы выиграли медали на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:13
В Новороссийске прошли всероссийские соревнования по морскому многоборью среди спортсменов до 18 лет. Порядка 250 участников из 9 регионов состязались за места на пьедестале. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова, рассказали 8 апреля в Минспорта.

Победителем в индивидуальном зачете стал Макар Раскостов, который выступал в двоеборье в возрастной категории 13-14 лет.

«Серебро» завоевал Иван Тарасов в личном зачете в троеборье среди участников 15-16 лет.

Также на второе место поднялся Борис Тетюев в индивидуальной гонке в беге на 800 м.

В шаге от пьедестала остановились Елисей Куртеняк и Лев Поляков.

В общекомандном зачете наша команда в составе Ивана Тарасова, Елисея Куртеняка, Ильи Лобанова и Артема Микаеляна заняла второе место (троеборье 15-16 лет).

