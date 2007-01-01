Калужские волейболистки сыграют в финале чемпионата России среди глухих спортсменов
Во вторник, 7 апреля, в полуфинале команда Калужской области одержала победу над соперницами из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 (25:17, 25:11, 25:16).
8 апреля во Дворце спорта «Центральный» в Калуге состоится матч за «золото».
Калужанки в 12:00 встретятся с соперницами из Московской области.
На 14:00 намечена церемония награждения. Вход на трибуны свободный, сообщили в Минспорта.
