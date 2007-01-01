Калужские волейболистки сыграют в финале чемпионата России среди глухих спортсменов

Во вторник, 7 апреля, в полуфинале команда Калужской области одержала победу над соперницами из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 (25:17, 25:11, 25:16).

8 апреля во Дворце спорта «Центральный» в Калуге состоится матч за «золото».

Калужанки в 12:00 встретятся с соперницами из Московской области.

На 14:00 намечена церемония награждения. Вход на трибуны свободный, сообщили в Минспорта.