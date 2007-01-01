Калужские гимнасты выиграли медали на всероссийском турнире
Калужские гимнасты выиграли медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
07.04, 14:07
В Обнинске прошли всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Юный Динамовец — Надежда России» (многоборье), где состязались 220 спортсменов из 14 субъектов. Наш регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва Ларисы Латыниной.

Среди девушек 12-13 лет в многоборье (произвольная + произвольная программы) победу одержала Татьяна Пахмутова. За ней расположилась ее напарница Полина Симина.

В программе II разряда в возрастной категории 10-11 лет (произвольная + произвольная) серебряной призеркой стала Ева Калач, а на 3 место заняла Варвара Корягина. В шаге от пьедестала остановилась Яна Шеянова.

В младшей возрастной группе 8-9 лет в программе III разряда «бронза»на счету Марии Сергеевой, которая в отдельных дисциплинах заняла первое место в опорном прыжке, второе место в разновысоких брусьях и вольных упражнениях.

В общекомандном зачёте наша область заняла второе место.

