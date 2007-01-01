Калужский борец выиграл «серебро» на первенстве России

В Москве в пляжном центре «Лето» с 3 по 5 апреля проходило первенство России по спортивной борьбе (пляжная борьба).

В соревнованиях среди юношей до 18 лет выступили воспитанники Руслана Магомедова из спортивной школы «Энергия».

Егор Новиков завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг. Кроме того, наш спортсмен выполнил норматив кандидата мастера спорта и вошел в состав сборной России.

Его товарищ Никита Потапов выступил в весовой категории 70 кг и занял пятое место, сообщили в Минспорта.