Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужский борец выиграл «серебро» на первенстве России
Спорт

Калужский борец выиграл «серебро» на первенстве России

Дмитрий Ивьев
07.04, 11:50
0 363
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Москве в пляжном центре «Лето» с 3 по 5 апреля проходило первенство России по спортивной борьбе (пляжная борьба).

В соревнованиях среди юношей до 18 лет выступили воспитанники Руслана Магомедова из спортивной школы «Энергия».

Егор Новиков завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг. Кроме того, наш спортсмен выполнил норматив кандидата мастера спорта и вошел в состав сборной России.

Его товарищ Никита Потапов выступил в весовой категории 70 кг и занял пятое место, сообщили в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+