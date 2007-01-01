Калужский каратист выиграл «серебро» в Минске
В столице Беларуси состоялись международные соревнования по киокусинкай BELARUS OPEN CUP 2026.
На турнир съехалось около 1000 участников.
Калужанин Руслан Мишутин стал обладателем серебряной медали. Представитель нашего региона из РОО «Калужская Федерация Киокушинкай» стал вторым в весовой категории 85+ кг, сообщили в Минспорта.
