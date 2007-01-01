Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужский каратист выиграл «серебро» в Минске
Спорт

Калужский каратист выиграл «серебро» в Минске

Дмитрий Ивьев
07.04, 10:05
0 390
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В столице Беларуси состоялись международные соревнования по киокусинкай BELARUS OPEN CUP 2026.

На турнир съехалось около 1000 участников.

Калужанин Руслан Мишутин стал обладателем серебряной медали. Представитель нашего региона из РОО «Калужская Федерация Киокушинкай» стал вторым в весовой категории 85+ кг, сообщили в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+