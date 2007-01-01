Калужанки выиграли пять матчей чемпионата России по волейболу среди глухих

Дмитрий Ивьев
07.04, 10:00
Турнир проходит во Дворце спорта «Центральный» в Калуге. За награды сражаются шесть команд.

Сборная команда Калужской области провела уже пять матчей и в каждом одержала победу. Калужанки обыграли соперниц из Новосибирской, Воронежской, Московской областей, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

7 апреля калужанки сыграют в полуфинале с командой из Санкт-Петербурга. Матчи за медали назначены на 8 апреля, сообщили в Минспорта.

