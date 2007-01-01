Калужане завоевали две награды на Первенстве страны по бадминтону среди глухих

Воспитанники калужских спортивных школ успешно выступили на Первенстве страны по спорту глухих в бадминтоне, рассказали в Минспорта.

Турнир прошёл в городе Болгаре (Республика Татарстан) и собрал порядка 50 участников в возрасте до 15 и 19 лет, представлявших девять регионов России.

Серебряную медаль в парном разряде завоевал Елисей Прохоров из спортшколы «Труд», выступавший в дуэте с Родионом Колядкиным из Ставропольского края.

«Бронзу» принёс в копилку калужской команды Александр Дёмин, представляющий спортивно-адаптивную школу «Эверест». Он соревновался в паре с москвичом Кириллом Рожденственским.