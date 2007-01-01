Калужские футболисты разгоняют ЮФЛ победой
Калужские футболисты разгоняют ЮФЛ победой

В минувшее воскресенье, 5 апреля, на поле калужской «Орбиты» дали старт новому сезону Юношеской футбольной лиги в зоне «Центр».
Ольга Володина
06.04, 13:48
Фото: Министерство спорта Калужской области.
СШ «Калуга» принимала гостей из Белгорода — воспитанников СШОР №1.

Команда хозяев 2010 года рождения сразу захватила инициативу и оформила уверенную победу со счётом 3:1. Отличились Тимофей Петухов и Иван Кирюшин, который оформил дубль.

Их младшие товарищи (2011 г.р.) тоже не ударили в грязь лицом — дубль Егора Стратонова принёс боевую ничью 2:2.

Атмосферу праздника поддерживали оркестр МЧС и номера группы поддержки из КГУ имени Циолковского.

Теперь калужан ждут выездные матчи против воронежского «Факела имени В.Г. Проскурина».

