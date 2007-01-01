Калужская дзюдоистка выиграла турнир в Санкт-Петербурге
Спорт

Калужская дзюдоистка выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Дмитрий Ивьев
31.03, 08:29
В городе на Неве завершился международный Кубок Губернатора Санкт-Петербурга среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

За медали боролись 1000 спортсменов из 65 регионов России и четырех других стран.

В весовой категории свыше 70 кг «золото» выиграла Полина Никишина, которая выступала за калужскую спортивную школу олимпийского резерва «Труд». Тренирует её Галина Шульга.

