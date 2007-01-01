В Самаре завершилось первенство страны по универсальному бою. За награды боролись около 250 спортсменов из 40 регионов — юноши и девушки 16–17 лет, а также юниоры до 20 лет, сообщили в Минспорта.

Воспитанник калужской спортшколы по борьбе Иван Филимонов выступал в весовой категории до 95 кг и привёз домой сразу две награды. В дисциплине «лайт» он стал серебряным призёром, а в «классике» — бронзовым.

Ещё один калужский борец, Андрей Вьюнков, тоже выступал в категории 95 кг в классической дисциплине. Он стал третьим.