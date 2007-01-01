Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на первенстве России по универсальному бою
Калужские борцы завоевали медали на первенстве России

Дмитрий Ивьев
30.03, 15:05
В Самаре завершилось первенство страны по универсальному бою. За награды боролись около 250 спортсменов из 40 регионов — юноши и девушки 16–17 лет, а также юниоры до 20 лет, сообщили в Минспорта.

Воспитанник калужской спортшколы по борьбе Иван Филимонов выступал в весовой категории до 95 кг и привёз домой сразу две награды. В дисциплине «лайт» он стал серебряным призёром, а в «классике» — бронзовым.

Ещё один калужский борец, Андрей Вьюнков, тоже выступал в категории 95 кг в классической дисциплине. Он стал третьим.

eyJpdiI6IlcyUFF3RDhqaEFKUmJCUGYzVkNBeHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0tXQlk5UFpVL1BFaWVOL2ZMaS9ybHN4eTJtWlJxRHB3LzlJQjdpdlloMW1NUnJIcHYyODJOSXZBSTFVaTcxVVJBRTN5NGZaSEU5SWU0YnAwZERydnFoQ1lnQmF1MnpJQ29HeURKVHc5UHNlRlpYYlZGWnlrTEN0K1BuVkRlQXJRbnlVeHNqdnczWDNkQXdwNit5a3dlamJVOEFZNjBCVEhubWh3cmM0aHhUVVBIZmV0QWExUTdmenRQVTJyenUxSVdJRXJxcCswRVBiZTgyQ0sxejBjSDJFa01Ud2FKcnhpcEVKMGUxbXlLWCtTeG1OSHBXSW5MTWg3b1RSTnFpRFJMRWVuZWtmSlh5NHV1VjhjWmtkcGJRU1lqcVZoaGk2SDRocWdWc2hiR3hVaDJ0RVhjZHRMZjhiWFQrWE10VUgvQ2dKRmFiYTUvUFIweVBxOU5WcitiMWY5YjdocXFrZWxwZ3pZVktzVzZ4cjFJc0ZBc1VyZ0dDRUlWSERlenZSWWdWRW13a21NMGtaS0MvNElYcSs1UVg5VjZuYXF0Ym9qVWUyNytvb2RLWGFrdWdQMUJvM2Z6bld4SjFtRy9iRyIsIm1hYyI6Ijg0YWZjN2U5MDE2NDlkMGI4OGU1M2EzMzgxNmMzODk2MTBmYTFmMDk0MDU4NTYyZmIwMTk0Y2FkYmViYzUwMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImRWcW9xNWo5SFZrT0dMVURqRS8yK2c9PSIsInZhbHVlIjoiNzZ5NzNsM2p2YWV1alo2cnV5RGl2dkhiNTgzOFowQW8xNmV1WCt6aDhGZjgvV2x6TktxMXF2bnJpY0JVWVJjVUZDVW5PSmMzVkVxNXpDYm1xSThaQ3Y4aXRNcjdrRGwxQUt2Qmd6bW4zV04zL2xGRXJGQ3NpUDFpYUJvaTZ1MzBlSlB4R1NTaUVUOHQ4RjBQOFRnd0MxZzIxNkFER0dNZVViUEJGRkxRam9UTDlZNXZLYU0vRVptU1B1MlUyaUswVk5RM2ZzRkhua0g2a29ldXhEVkJ0c2taVjVYN0JqV2lFVk15Y2poNlczVTdwZlZ1SGJiOFJtUE9vN2t4VVVmQnBiQ0ZYQTVjTnZHSFlLQ3NnQVQ4UkNMb0QzQjZrR0YwK2Nla2NBelpVQlBhSVpUQ1BVdGxHZjJvTUJCVUNZLzZEcWVQU1lhTmo5MVZzaEMvZDlUYTJOYklCaGRZV0hlbzUvV1VMVFozeklIZUJ0VzFhRDYvbzJKVkx1NWVLQjE4KzNuNmpOaWhqY2k5UDFMK0JEK2Z4b2ZjdGRoTVJrWmYrbDVRaS9HSWs5QVF2OFpuYzU0S0hWbWVKbjRKZDUwY1RBSWtwMUFkd2dtejRWaVU3VjJ5OGh2YlovdE4yeXpvQUhlZE5hOG9NU0RCS2IyNUpoakdUUFhBZmIwa3ByVDZ3UWZOTzlDR010VUt1RFNuRmpGdXE4MnFBeEhqVXRiSGRNeitsQVk1cWp5UXZPa284QWZzQk05YUY0Mmh0dWFwS3RETUtRVU4rWjhuSEI0eE0zQTcwZTVrdHFCb3RMNFAxaGZRQVdMYkdyRjY3L29SRGloVTl4YlBTZ3hTbGliSCIsIm1hYyI6ImU0YjhjNmM4YjczYjRhNDQ0OWYwNzcyMGNjOTE1OGZmZTFlOTE5MzgzZDk0MjRmNzVkMTRkNDFiMWQ0MTdmNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
