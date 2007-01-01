Калужские боксеры выиграли медали на первенстве ЦФО
Калужские боксеры выиграли медали на первенстве ЦФО

30.03, 12:40
В подмосковном Покровске завершилось первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 15–17 лет. За награды боролись около 300 спортсменов из 17 регионов, сообщили в Минспорта.

Калужская область вернулась с турнира с целой россыпью медалей. Золото завоевал Артур Мнацкарян из спортшколы «Боровская звезда», который стал лучшим в весовой категории до 60 кг.

Серебряную медаль привёз Станислав Сусакин (свыше 80 кг), представляющий калужскую спортшколу олимпийского резерва «Труд».

Бронзовые награды достались сразу нескольким нашим боксёрам. Антон Ульянов (66 кг) и Максим Васильев (54 кг) из Боровска поднялись на пьедестал в своих весовых категориях. Также в тройку лучших вошли Леонид Раков (63 кг) и Никита Романцов (57 кг) — оба из школы «Труд». Ещё одну «бронзу» завоевал Михаил Камгел из спортшколы Дзержинского района.

