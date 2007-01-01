Калужские хоккеисты выиграли второй матч серии с «Воеводой»

На выходных наша команда продолжила успешное выступление в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

Первые поединок в рамках серии 1/8 финала «Калуга» выиграла у «Воеводы» из Подольска со счетом 5:1, а вторая игра завершилась победой калужан со счетом 2:0.

Голами отметились Денис Сорокин и Илья Китанин.

Следующую игру серии команды проведут в Подольске. Начало – в 19:00 1 апреля.