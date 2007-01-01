МХК «Калуга» разгромил «Воеводу» в первом матче плей-офф со счётом 5:1

В Калуге прошёл первый матч плей-офф первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Калуга», занявший второе место в регулярном чемпионате, принимал подольскую команду «Воевода», финишировавшую седьмой. Итог встречи — 5:1 в пользу хозяев.

Уже в первом периоде калужане открыли счёт: отличился Семён Чемерских, которому ассистировали Кирилл Дерябин и Айдар Вильданов. Спустя десять минут преимущество хозяев удвоилось. Во втором периоде гости сократили разрыв, но калужане быстро восстановили комфортный отрыв — третью шайбу забросил Денис Сорокин.

В заключительном отрезке встречи хозяева продолжили доминировать и довели счёт до разгромного. Итог — 5:1 в пользу «Калуги».

Следующая игра серии состоится сегодня.