МХК «Калуга» разгромил «Воеводу» в первом матче плей-офф со счётом 5:1
Хоккейный клуб «Калуга», занявший второе место в регулярном чемпионате, принимал подольскую команду «Воевода», финишировавшую седьмой. Итог встречи — 5:1 в пользу хозяев.
Уже в первом периоде калужане открыли счёт: отличился Семён Чемерских, которому ассистировали Кирилл Дерябин и Айдар Вильданов. Спустя десять минут преимущество хозяев удвоилось. Во втором периоде гости сократили разрыв, но калужане быстро восстановили комфортный отрыв — третью шайбу забросил Денис Сорокин.
В заключительном отрезке встречи хозяева продолжили доминировать и довели счёт до разгромного. Итог — 5:1 в пользу «Калуги».
Следующая игра серии состоится сегодня.
