Калужские танцоры выиграли медали в Казани

Там прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу и танцевальному спорту, где состязались порядка 2500 спортсменов из 27 регионов, среди которых представители нашей области из спортклуба «Юнайк» (Обнинск).

Победу одержала команда «Girl’s Boogie» в дисциплине буги-вуги-формейшн, а коллектив «Golden Spark’s» занял второе место.

Еще одно «серебро» на счету танцоров из «Виктории» в категории «Формейшн».

В тройку лучших вошел тандем Дениса Калабушкина и Василисы Лубченковой (буги-вуги).

Также на третье место пьедестала поднялась команда «Rok-n-Rose» (формейшн).