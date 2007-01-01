Калужские танцоры выиграли медали в Казани
Там прошли всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу и танцевальному спорту, где состязались порядка 2500 спортсменов из 27 регионов, среди которых представители нашей области из спортклуба «Юнайк» (Обнинск).
Победу одержала команда «Girl’s Boogie» в дисциплине буги-вуги-формейшн, а коллектив «Golden Spark’s» занял второе место.
Еще одно «серебро» на счету танцоров из «Виктории» в категории «Формейшн».
В тройку лучших вошел тандем Дениса Калабушкина и Василисы Лубченковой (буги-вуги).
Также на третье место пьедестала поднялась команда «Rok-n-Rose» (формейшн).
