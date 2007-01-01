В Калуге пройдут соревнования по воздушной гимнастике

Областной турнир состоится 29 марта в зале школы №6 на Правом берегу. Начало – в 13:00, сообщили в министерстве спорта региона.

На предыдущих соревнованиях — Весеннем кубке города Москвы — наши спортсменки завоевали медали. В категории арт, 1 уровень 10-13 лет победы одержали София Калашникова (полотна), Ксения Евтеева (стропы), Алена Ерофеева (оригинальный снаряд).

В дисциплине арт 2 уровня «золото» у Полины Степиной в категории 14-17 лет, также спортсменка завоевала «серебро» в произвольной программе (кольцо).