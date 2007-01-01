Калужанин выиграл «бронзу» первенства России по шашкам
В Самаре завершилось первенство страны по шашкам. Более 300 участников из 32 регионов возрастом до 9 и до 11 лет принимали участие в турнире, рассказали 26 марта в Минспорта Калужской области.
Бронзовую медаль завоевал Максим Фролов.
Представитель спортивной школы «Шашки русские» (Калуга) выступал в возрастной категории до 9 лет.
