Калужанин выиграл «бронзу» первенства России по шашкам

В Самаре завершилось первенство страны по шашкам. Более 300 участников из 32 регионов возрастом до 9 и до 11 лет принимали участие в турнире, рассказали 26 марта в Минспорта Калужской области.

Бронзовую медаль завоевал Максим Фролов.

Представитель спортивной школы «Шашки русские» (Калуга) выступал в возрастной категории до 9 лет.