Калужская спортсменка взяла «бронзу» на чемпионате ЦФО по фиджитал-спорту

В Смоленске прошёл чемпионат Центрального федерального округа по фиджитал-спорту — новому направлению, где сочетаются физические упражнения и цифровые технологии.

Бронзовую медаль привезла домой калужанка Ксения Копоть.

Она выступала в дисциплине «ритм-симулятор»: участникам нужно под музыку выполнять движения, следуя подсказкам на экране, сообщили 25 марта в Минспорта.