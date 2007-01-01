Калужская спортсменка взяла «бронзу» на чемпионате ЦФО по фиджитал-спорту
В Смоленске прошёл чемпионат Центрального федерального округа по фиджитал-спорту — новому направлению, где сочетаются физические упражнения и цифровые технологии.
Бронзовую медаль привезла домой калужанка Ксения Копоть.
Она выступала в дисциплине «ритм-симулятор»: участникам нужно под музыку выполнять движения, следуя подсказкам на экране, сообщили 25 марта в Минспорта.
