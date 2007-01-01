Калужские гиревики выиграли первенство России

В Орле завершилось первенство страны по гиревому спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Более 300 спортсменов из 35 регионов боролись за медали.

Калужскую область представляли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» из Жукова.

Две победы в толчке и толчке ДЦ в весовой категории 63 кг завоевала Александра Пивень.

Такой же результат в толчке и толчке ДЦ в 53 кг продемонстрировала Милена Трофимова.

«Серебро» в толчке на счету Артема Васина (73 кг) и Леонида Чиркова (95+кг), сообщили 24 марта в Минспорта.