Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Дмитрий Ивьев
24.03, 08:29
22 марта в Есентуках завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо, в котором приняли участие 350 спортсменов из 29 регионов.

Медали на этих соревнованиях завоевали воспитанники Ольги Саидовой из спортивной школы «Труд».

У Савелия Ильинова в индивидуальных выступлениях пхумсэ-фристайл второе место. В этой же дисциплине среди юниоров 15-17 лет первое место у Матвея Петреева.

В двойках смешанных пхумсэ-фристайл выиграли Матвей Петреев и Владислава Волченкова.

В индивидуальных выступлениях Владислава Волченкова выиграла «серебро».

В пятерке смешанной среди юниоров и юниорок 15-17 лет у калужан второе место.

По итогам этих соревнований Матвей Петреев и Владислава Волченкова получили путевки на чемпионат Мира, который состоится в сентябре в Южной Корее, рассказали 24 марта в спортивной школе «Труд».

