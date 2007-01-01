Калужские боксеры выиграли две медали на первенстве ЦФО

В Костроме завершилось первенство Центрального федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет, где состязались порядка 300 спортсменов из 17 регионов.

Обладателем бронзовой медали стал Олег Поддерегин из спортивной школы Дзержинского муниципального округа.

Еще одну «бронзу» завоевал Иван Чудаков. Представитель боровской спортивной школы «Звезда» выступал среди спортсменов 92+ кг.

Тренируют их Руслан Якубов и Имиль Иксанов, сообщили 24 марта в Минспорта.