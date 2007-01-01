Калужские мас-рестлеры выиграли семь медалей на чемпионате России
Спорт

Калужские мас-рестлеры выиграли семь медалей на чемпионате России

Дмитрий Ивьев
24.03, 10:10
В городе Нерюнгри в Якутии прошел чемпионат страны по мас-реслингу. 150 спортсменов из 30 субъектов боролись за места на пьедестале. Цвета нашего региона защищали представители спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел».

Золотую медаль в категории до 125 кг и «серебро» в абсолютной категории завоевал Иван Галкин.

Также в абсолютном зачете «бронза» покорилась Михаилу Погорельцеву.

Обладательницей «золота» в абсолютной категории и третьего места среди участниц 85+ кг стала Анастасия Галкина.

Серебряной медалью (85 кг) и еще одной бронзовой отличилась Мохинур Абдузойирова.

Тренирует спортсменов Владимир Цуканов, сообщили 24 марта в Минспорта.

