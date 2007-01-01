Калужанки выиграли медали на турнирах по фитнес-аэробике

В Раменском прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по фитнес-аэробике, где принимали участие порядка 240 спортсменов из шести регионов.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск) привези полный комплект медалей в степ-аэробике:

Победу на чемпионате одержала команда «Виктория» в составе Дарьи Абрамовой, Юлии Лосевой, Таисии Бухтеевой, Ксении Каелло, Кристины Черепановой, Вероники Лакеевой и Евгении Ефимовой.

На первенстве «золото» на счету команд «Глория» и «Глория Кидс». «Серебро» завоевал коллектив «Глория Джуниор», а «бронзу» - «Глория Лайт».

Также обладателями золотых медалей стали представители «Невесомости» (Калуга): команды «Альциона», «Астерия», «Танцы в Чикаго» и «Капелла».