Калужские хоккеисты дважды выиграли на выезде

Завершающие матчи регулярного сезона Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» провела против «Ленинградца».

Калужане добились двух уверенных побед: 6:2 и 7:1.

По итогам регулярного чемпионата «Калуга» заняла второе место. В 1/8 финала калужане сыграют с «Воеводой» из Подольска. Игры состоятся в Калуге 28 и 29 марта.