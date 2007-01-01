Калужские хоккеисты дважды выиграли на выезде
Завершающие матчи регулярного сезона Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» провела против «Ленинградца».
Калужане добились двух уверенных побед: 6:2 и 7:1.
По итогам регулярного чемпионата «Калуга» заняла второе место. В 1/8 финала калужане сыграют с «Воеводой» из Подольска. Игры состоятся в Калуге 28 и 29 марта.
