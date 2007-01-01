Хоккеисты «Калуги» вышли в плей-офф
В регулярном чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги клуб «Калуга» занял второе место. В прошлом году команда была пятой.
В первом круге матчей на выбывание калужане сыграют с «Воеводой» из Подольска. Матчи пройдут в Калуге 28-29 марта.
- Прошу ребят и тренеров настроиться на упорную борьбу, а болельщиков приглашаю на ледовые битвы, которые обещают быть жаркими! – прокомментировал 23 марта министр спорта области Олег Сердюков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь