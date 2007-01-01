Калужские всадники привезли три медали со всероссийских соревнований
В подмосковном Максима Парке завершились всероссийские соревнования по конному спорту — троеборью. За награды боролись 79 спортсменов из девяти регионов России. Калужскую область представляли воспитанники местной спортшколы олимпийского резерва. На счету калужан три медали.
Серебряную медаль в категории для спортсменов старше 17 лет завоевала Анастасия Михеева на коне по кличке Форбс.
Ещё одно «серебро» — у Екатерины Дорохиной, которая выступала в детской категории на лошади по имени Вишенка.
Бронзу в категории ТП2 взял Альберт Халиков на коне Бетельгейзе.
Все призёры тренируются в калужской спортшколе олимпийского резерва по конному спорту.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!