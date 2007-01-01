Калужские пловцы взяли 48 медалей на домашнем турнире ЦФО
Спорт

Калужские пловцы взяли 48 медалей на домашнем турнире ЦФО

Дмитрий Ивьев
23.03, 07:51
В Калуге завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. Соревнования прошли во Дворце спорта «Центральный» с 18 по 21 марта и собрали больше тысячи спортсменов из разных регионов.

В чемпионате среди взрослых калужане стали лучшими в командном зачёте — 28 медалей. В первенстве среди юниоров наша команда заняла третье место с 20 наградами.

В эстафетах наши сборные — и мужская, и женская — взяли золото на дистанциях 4×200 метров вольным стилем и 4×100 метров комплексным плаванием.

В личных заплывах трижды на высшую ступень пьедестала поднимался Дмитрий Савенко, по два раза побеждали Михаил и Григорий Вековищевы. Также золотые медали завоевали Алина Гайфутдинова и Анна Чернышева.

На первенстве среди молодых спортсменов «золото» в эстафете 4×100 метров комплексным плаванием взяли Максим Курбанов, Кирилл Веремчук, Владислав Медков и Александр Волков. В личных видах победителями стали Екатерина Сибирко, Максим Курбанов, Евдокия Мартынова, Мария Васильева и Олеся Лисунова.

Все медалисты тренируются в спортивных школах олимпийского резерва «Олимп», «Юность» и «Труд», рассказал министр спорта Олег Сердюков.

