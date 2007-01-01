Калужские каратистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские каратистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
20.03, 15:57
В Рязани прошел турнир по всестилевому каратэ «Никто кроме нас», посвящённый Памяти Героя России Павла Викторовича Кривова.

Около полутора тысяч спортсменов из 39 регионов сражались за медали.

Бронзовые медали завоевали Варвара Прокопьева, Ольга Попкова и Карина Юфрякова. Спортсменки, представляющие Федерацию всестилевого каратэ Калужской области, выступали в дисциплине ОК-ката-вада группа.

Еще одну «бронзу» привезла Арина Балабаева из спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга). Третье место пьедестала спортсменке покорилось в категории ОК-ката-вада рю, рассказали в Минспорта.

