Калужский горнолыжник выиграл две медали в Алтайском крае

В селе Озерное завершились чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту. больше 100 участников из 15 регионов состязались за медали турниров.

Обладателем серебряной медали Кубка в гигантском слаломе стал калужанин Александр Андриенко.

А в рамках чемпионата страны представитель спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» завоевал «бронзу».