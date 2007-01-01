Калужский горнолыжник выиграл две медали в Алтайском крае
В селе Озерное завершились чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту. больше 100 участников из 15 регионов состязались за медали турниров.
Обладателем серебряной медали Кубка в гигантском слаломе стал калужанин Александр Андриенко.
А в рамках чемпионата страны представитель спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» завоевал «бронзу».
