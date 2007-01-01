В Сухиничах начали ремонтировать городской стадион
В Сухиничах начали ремонтировать городской стадион

19.03, 14:37
Подрядчик начал демонтировать трибуны, сообщили 19 марта в местной администрации.

- Как только сойдет снег, строители возведут подпорную стенку и займутся выравниванием футбольного поля, - отметили там. - Планируется капитальный ремонт всех спортивных зон: хоккейной коробки, площадок для городков, баскетбола и тенниса. Не забудут и про зону для сдачи нормативов ГТО.

Появятся также новые объекты: сектор для прыжков в длину и метания ядра. Беговые дорожки застелют полиуретановым покрытием. Также обновят ограждение, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.

Новые трибуны смогут вместить 495 зрителей, а для людей с ограниченными возможностями предусмотрено 9 специальных мест.

Все работы обещают завершить к 1 сентября.

eyJpdiI6IlE5WmNvYU5jUHhITUk0WlNxM0FuVmc9PSIsInZhbHVlIjoiUmFuOWZiZnlPVGgwQkltTkN6UW9mcnZDQmtuUmxxYUh4dDVjWCtBRWNCS05XbmFlUWNBS3BRWGc0NEZSNUJNWVZmd1hoZXlYdmRPUDRrUzhmVUNyZnBSeHlscGNyc2tEa3JrN1hRbFJxV2NDRDVHaG5GNnZScmRGdHdVd3FYVWVTbmQyN0pzQ3FBUThPRWxqNjZCaHdxcnZQV0ZoWEUzR0hUMEw5bWpzOGRvOUVTa29mZld2RzFZZE51bUpIc21DWDJLZmZSYmt4VnNYL3RaeGtFN1QxaGoxdkZENUswOUJCK3pOK3UwZ0VrZjlFbjE2OGE4UFVuV3M3TkNMTGVSSm5XVzh5ZWdqWHFkZUV5c25KbDZ6UWdXazgrcVg4VkZ6NUQ4cE1UYlRxSWZFaktWOEExVHpHeXp1cVY5Q1FJYnJMalBsS1hrTjFPYWs3MzJkUG02U0xjZHRneHE2S3hLQ214dzdzM2VnbUxzOUJ3YWZvNGJZQUdTUEw0d0h5ZXV2VUs0cElQb0FDR0oybytDZTZsUTY3VTVUdFRlQ0dNcmJXYXpLRG9tRGZhdUFZNk5Bd1ZVa1Q3Q1NqVFRmZFlnciIsIm1hYyI6ImI2ZTdiM2E1MzQ5ZDJlNTA0NzZjNTc5YWIxMWY5ODJiZTg0ZTVjMTJiYTNjNWRhYTg1NWY2NzI1YTc4NTMxYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InNMUGFiSXdaVUtQOC9PNGtjSFhnMFE9PSIsInZhbHVlIjoic3hQVFNSNHhHOUJSdFRvM2tpUjMwbHMrLzhoRFdsRDd4eUNZTDJibW5vcG8xdWJ2Z3pGdWpZQ2JvZWVHSzRCd1FOY1FYWldkRmdLRk1LaHFMZWtweWYvZkxhSXdQNzFXdmJXejhFblFpUmpGeVpIMmIwK3JVdXovblF4Q0RWZER3bW1Xa2R4cDArUXEzdmZTc2tDdWc3S0t1MWoxSHZlUGdXQlN6N0VrTGVaSGNSSTlxM1NTWVBCR25WVmtRYnlFbzg0SmdCaGdSWEY3U2xiVWRUL3pIcW9WczU0WFp4RHNsV2NnYys2V2NLTzVOSEFvU215dmJIZE9peUorbnBSamRzWERjQXFYTnlTRlhKOEdtNDBSM1JyYVRXaGJ6Q3JNSWFrbnRUWmxDU0xCUTFza1loblcwaG8wN0U0WDIyZXdiM20rRUtNN0Y0Z1NjMUpnVUdNTXBreWlRdElYZWgzWFpHVG1Xa3cxSGxDaEhkaWhLSEdyQm9XY29SQUNxSTE1dEFkYS9oMVdDTHliTzVoSExGSDdwSFJPZE1peVVqL2ZOVnVMbVpncGxadTlnbU1oS3ZJK20xYWxnUmsrVU5JQUNqRFlnM1ZNcktDVm9kRWY5WW1LNFI5dERwUU9tSHBQRDFDeEVsNk5iZWVlTFM3Q2FtMFR5emgvVGxGYXJOVU5xU0wySitoN1NXa3RoR3RacmlpNlo5KytwMXhNYnJNNmdJbStzU3BaRnlaOGd5bGZ2bnNDRTZ2MUErT1d0cCs5NUhpZGhtdjFBSml4ek9GSXB1OWl6VXhNcGZDeFFNNWNzeTVrQkNrcHF1NzVOZlAzSGVXcDFralk0QTdDUzBqTiIsIm1hYyI6IjBlNjg1NjEyZWQ3MzU5ZDJhYjZhN2Y5MGJhMjQ0NWRiNzI4YzcwYTM3YmFhNGI5NDA2YzM4NWQwMDI1Nzg3ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
