В Сухиничах начали ремонтировать городской стадион

Подрядчик начал демонтировать трибуны, сообщили 19 марта в местной администрации.

- Как только сойдет снег, строители возведут подпорную стенку и займутся выравниванием футбольного поля, - отметили там. - Планируется капитальный ремонт всех спортивных зон: хоккейной коробки, площадок для городков, баскетбола и тенниса. Не забудут и про зону для сдачи нормативов ГТО.

Появятся также новые объекты: сектор для прыжков в длину и метания ядра. Беговые дорожки застелют полиуретановым покрытием. Также обновят ограждение, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.

Новые трибуны смогут вместить 495 зрителей, а для людей с ограниченными возможностями предусмотрено 9 специальных мест.

Все работы обещают завершить к 1 сентября.