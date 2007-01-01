Калужане выиграли на первенстве ЦФО по смешанным единоборствам

В Суздале завершилось первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 12-13, 14-15 лет и юниоров 18-20 лет. Калужскую область на турнире представляла команда из 27 бойцов.

Победу в возрастной категории 18-20 лет одержал Всеволод Курохтин, представляющий Центр физкультуры и спорта (Балабаново).

Также сильнейшим стал Артём Аракелян. Представитель спортивного клуба «Спарта» выступал среди спортсменов 12-13 лет.

Дмитрий Костин стал обладателем серебряной медали среди юниоров 18-20 лет, рассказали 19 марта в Минспорта.