Калужские хоккеисты обменялись победами с командой из Санкт-Петербурга
Наша комана провела в городе на Неве очередные матчи в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.
В первом матче «Калуга» обыграла местный клуб «Динамо-576» со счетом 3:1. Ответный поединок завершился с таким же счетом, но в пользу хозяев.
Заключительные две встречи регулярного сезона МХК «Калуга» проведет на выезде - 21 и 22 марта против «Ленинградца» из Выборга, рассказали в среду в Минспорта.
