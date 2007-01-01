Калужские хоккеисты обменялись победами с командой из Санкт-Петербурга

Фото: Минспорта Калужской области.

Наша комана провела в городе на Неве очередные матчи в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом матче «Калуга» обыграла местный клуб «Динамо-576» со счетом 3:1. Ответный поединок завершился с таким же счетом, но в пользу хозяев.

Заключительные две встречи регулярного сезона МХК «Калуга» проведет на выезде - 21 и 22 марта против «Ленинградца» из Выборга, рассказали в среду в Минспорта.