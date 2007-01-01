В Калуге стартовали чемпионат и первенство ЦФО по плаванию
В среду, 18 марта, во Дворце спорта «Центральный» начался чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию.
В турнире выступят около 1200 спортсменов; 120 из них — представители Калужской области.
- В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра спорта региона Роман Жуленко и президент региональной федерации плавания Сергей Загацкий, - рассказали в Минспорта.
Соревнования продлятся до 21 марта. Начало заплывов - с 9:30.
