Калужане выиграли медали на первенстве страны по универсальному бою

В Мурманске завершилось первенство России по универсальному бою, где сильнейших выявляли порядка 500 спортсменов из 33 регионов в возрасте от 12 до 15 лет.

Победу в весовой категории до 52 кг одержала Ирина Булахтина, представляющая клуб «Атлант» (Обнинск).

Ее напарница Милана Молоткова в категории свыше 47 кг также оказалась сильнейшей.

Еще 4 медали привезли воспитанники спортшколы по борьбе (Калуга). Обладателем серебряной медали стал Дмитрий Поляков среди спортсменов до 50 кг. «Серебро» завоевала Ангелина Демехина в категории 42 кг. Также на второе место пьедестала поднялась Диана Миронова в группе свыше 52 кг. «Бронза» покорилась Андрею Бурняшеву в весовой категории от 70 кг, сообщили 18 марта в Минспорта.