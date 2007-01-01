Калужане выиграли медали на первенстве страны по универсальному бою
Калужане выиграли медали на первенстве страны по универсальному бою

Дмитрий Ивьев
18.03, 10:25
В Мурманске завершилось первенство России по универсальному бою, где сильнейших выявляли порядка 500 спортсменов из 33 регионов в возрасте от 12 до 15 лет.

Победу в весовой категории до 52 кг одержала Ирина Булахтина, представляющая клуб «Атлант» (Обнинск).

Ее напарница Милана Молоткова в категории свыше 47 кг также оказалась сильнейшей.

Еще 4 медали привезли воспитанники спортшколы по борьбе (Калуга). Обладателем серебряной медали стал Дмитрий Поляков среди спортсменов до 50 кг. «Серебро» завоевала Ангелина Демехина в категории 42 кг. Также на второе место пьедестала поднялась Диана Миронова в группе свыше 52 кг. «Бронза» покорилась Андрею Бурняшеву в весовой категории от 70 кг, сообщили 18 марта в Минспорта.

