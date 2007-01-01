Главная Новости Спорт В Калуге определили лучших спортсменов 2025 года
В Калуге определили лучших спортсменов 2025 года

Дмитрий Ивьев
18.03, 09:21
Министерство спорта Калужской области 17 марта подвело итоги 2025 года и определило лучших спортсменов, тренеров и перспективную молодёжь региона. Список составляли на основе выступлений на соревнованиях разного уровня — от областных до международных.

За высокие достижения предусмотрена единовременная выплата. Лучшие спортсмены и их наставники получат по 69 тысяч рублей, а спортивно одарённая молодёжь и их тренеры — по 57,5 тысячи.

В число лидеров по олимпийским видам спорта вошли Григорий Вековищев, Александра Рябченко и Алексей Воробьёв. Среди неолимпийских дисциплин лучшими признали Ирину Мартынову, Веронику Матвейченко и Евгения Горячковского.

Отдельно отметили успехи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья: Полина Талалаева, Ирина Арестова и Даниил Павлычев показали отличные результаты в сурдолимпийских и паралимпийских видах.

Также награды получат десять молодых талантов: Диана Рабаджи, Милена Трофимова, Анастасия Голубкова, Анастасия Величко, Борис Тетюев, Диана Миронова, Назар Гуров, Матвей Петреев, Матвей Денисов и Савва Хорошаев.

В министерстве спорта отметили, что такая поддержка помогает мотивировать атлетов, поощряет их труд и создаёт условия для новых побед. Церемония награждения и вручение выплат пройдут в ближайшее время.

eyJpdiI6IjB5Q2l2MUlTc01wYWQvb1dRcThkL0E9PSIsInZhbHVlIjoiTytVQlk4RWdkRk45U0loSFFmWTR0MFkxR3lJZ2hXQ2JqQk83QUc0ZWxid2s1SmhERTBSWDdTQ3JYaXNwSWRQR2t0a3NuNFMxdXhrREVmWUtOUjBUanN5V3ZqYlNWa1NmU0xrR3RMWWtxVXpBOG1YMU1qRFNYY3BIeVVyVUdJZUlhbVVQTFl4UEdqNnY4OGJ4cWVaRWNDakpwYXRoNHRSRTZ4bWtoTG81bG5YVzhmRE0xanl0ZUFXTEp1b0t1MDlaRGJZa1lxTjZ2Z3M0RWJYWm5LMWIydDR0b3dYR2dlc1ZrMFNjTlJ6RTcwaVZzS2cybVFlbFkxWWxQQ2tKNnovM2tvQ0VYNE9ScFVmUWM2aWtlT3pJOXRac0tOMUNrTDdBWW9teW83T2RVLzlsdTY4UW1QRkVZNE5EZFpHY1djM0thcHdadnNEWkhEQk5OU1dGbzVVWjBRbWhsalE3QnZYU24rTTRUYXJ1eENTd01hazl3S2JsdlNJMk9jcTVWc3J0ZXBLNjFGZ255K1RkTklET013TjRISmtNVzZ3cjAxdGxjdkpUWDlMYTl3UitQVG5NbjVSMlQwaXlRMm8zcVQ0UCIsIm1hYyI6IjIyMzQ3YjcxZGQ0MjU5MWNiZWJhM2RlOGVkYzdiZTViZTNlYTkwYjYyM2JhZWQ2N2ZhMGQ5OTI0MGY4YjZlZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im5naU1zTk0yU09WL1Q1TDhLTDZZV2c9PSIsInZhbHVlIjoiWVUzb05vMDR5SGkvZVZCN3hBU3BqR2tVWGtnQnhDNzZJTlRSckNjdVFWOWxzTjhseXEwa2pxTlZzNjg0QWs3cmU3ODhzdmtKeUpmSy9PRDJGYlhmM1d0d0E5QWxkTlQxQllCRitYUzRQekVhTnJSUkZyUkhxdTdlZ1M4aUh6SDMwdVh5WmlhMWkzajdlVWxKc1VsVktOWWZaVFg4ZXlib3JFY01YMzdFNkhXMVRpMGh3enp4SVpsR0hoUzA3ZnVSNVRGNEFhdy8wZWJBWVBHbDlrZ2hOQUJvZUNhMnJXUHhKZkhQOThnSklUa2JZeTZYUExPZWNUaklKV1lUMUZKckQ5aGFpdjVia1ZaYjFZVk00OEt3c2pzYVg2RGxhTGVuUnY0amhqZE9WMzFDdmlJVVI2elNBeUM3ZFI0N2lQT2ZCcG1CVEJxcnZDamErMEZMaGJjSHh0NjZ3dTFVL0pYMGVWbDlzaC9BOUVQNm5WcGRhTUlWYkNwRktsb3lOS1BpT3MwazYvVi9KT0pkaHRNUTUwYXE0SE52ODNnN251bU5zaGkvYjZSdDl3ZTRyQTNNRm52ZUhVdWtHQUQ3d20zbE9SK1Z3YS9iQk83R0graTVMcEtEYUNGM1p5bGNHVkhOZmM4UVRSVjZMNTFVTEwzdys2ZHkrN20zOXdiTHFLMHNPZU1xa3lubmhPTlErSWMzR3lXSy96cHRrTHo3VllhaTJkem5EVFRUbHlhZkFzaFR3aHdMUDl1NlFJRVEwYmJWeHM5UVpTV3J2YzE0UDV5dkc2U244Vkw5WnBxOEc3cUJrU2VQYWZSK0pMc2pLaUVnNk5XOTl5QVVjbUlIWXFDUyIsIm1hYyI6ImI4M2RhOGUyNzQwMGUxMmY0YmU2M2IyNmEwOTE5ZjRiMDE4Zjk1NDRmZjIxZDU1NzEzOWQ3N2Q5MDI2Y2EzNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
