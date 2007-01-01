В Калуге определили лучших спортсменов 2025 года

Министерство спорта Калужской области 17 марта подвело итоги 2025 года и определило лучших спортсменов, тренеров и перспективную молодёжь региона. Список составляли на основе выступлений на соревнованиях разного уровня — от областных до международных.

За высокие достижения предусмотрена единовременная выплата. Лучшие спортсмены и их наставники получат по 69 тысяч рублей, а спортивно одарённая молодёжь и их тренеры — по 57,5 тысячи.

В число лидеров по олимпийским видам спорта вошли Григорий Вековищев, Александра Рябченко и Алексей Воробьёв. Среди неолимпийских дисциплин лучшими признали Ирину Мартынову, Веронику Матвейченко и Евгения Горячковского.

Отдельно отметили успехи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья: Полина Талалаева, Ирина Арестова и Даниил Павлычев показали отличные результаты в сурдолимпийских и паралимпийских видах.

Также награды получат десять молодых талантов: Диана Рабаджи, Милена Трофимова, Анастасия Голубкова, Анастасия Величко, Борис Тетюев, Диана Миронова, Назар Гуров, Матвей Петреев, Матвей Денисов и Савва Хорошаев.

В министерстве спорта отметили, что такая поддержка помогает мотивировать атлетов, поощряет их труд и создаёт условия для новых побед. Церемония награждения и вручение выплат пройдут в ближайшее время.