Калужские пловцы выиграли медали в Калининграде

Дмитрий Ивьев
17.03, 12:11
Там прошли всероссийские соревнования по плаванию, в которых участвовали 328 спортсменов 12-13 лет из 31 региона.

Трижды обладателем «серебра» стал Дмитрий Чарушников. Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) показал второй результат в заплывах вольным стилем на 50 м, 100 м и 200 м.

Иван Савин из «Юности» завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем.

Кроме того, сборная команда Калужской области в составе Чарушникова, Савина, Германа Юрданова из СШОР «Юность» и Дениса Крачковского из СШОР «Олимп» (Обнинск) стала обладателем «серебра».

