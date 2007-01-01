Калужские пловцы выиграли медали в Калининграде

Там прошли всероссийские соревнования по плаванию, в которых участвовали 328 спортсменов 12-13 лет из 31 региона.

Трижды обладателем «серебра» стал Дмитрий Чарушников. Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) показал второй результат в заплывах вольным стилем на 50 м, 100 м и 200 м.

Иван Савин из «Юности» завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем.

Кроме того, сборная команда Калужской области в составе Чарушникова, Савина, Германа Юрданова из СШОР «Юность» и Дениса Крачковского из СШОР «Олимп» (Обнинск) стала обладателем «серебра».