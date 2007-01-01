Калужане выиграли медали на соревнованиях по джиу-джитсу
В Калуге прошло первенство страны (12-13 лет) и всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Наш регион представляли воспитанники калужских спортклубов «Феникс», «ДжитсуЛайф», КСЕ «Максимум» и федерации джиу-джитсу.
На первенстве в борьбе лежа победу завоевала Ульяна Ильина (28 кг), а «серебро» на счету Ангелины Демехиной (40 кг). Медали всероссийских соревнований завоевали:
- «Золото» - Урузмаг Габараев (94+кг), Андрей Сероштанов (77 кг), Андрей Вьюнков (94 кг), Салатудин Саидов (94+кг) в борьбе но-ги и Сергей Афонченко (94+кг) в контакт-джитсу.
- «Серебро» - Урузмаг Габараев (94+кг, контакт-джитсу), Ефимов Артем, Андрей Сероштанов (77 кг), Андрей Вьюнков и Павел Балясников (94 кг), Салатудин Саидов (94+кг) в борьбе лежа и Дмитрий Абрамов (77 кг, борьба но-ги).
- «Бронза» - Иван Бондарь (69 кг) и Алексей Петраков (94 кг) в борьбе лежа.
