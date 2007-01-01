Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужане выиграли медали на соревнованиях по джиу-джитсу
Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по джиу-джитсу

Дмитрий Ивьев
17.03, 10:21
0 218
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге прошло первенство страны (12-13 лет) и всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Наш регион представляли воспитанники калужских спортклубов «Феникс», «ДжитсуЛайф», КСЕ «Максимум» и федерации джиу-джитсу.

На первенстве в борьбе лежа победу завоевала Ульяна Ильина (28 кг), а «серебро» на счету Ангелины Демехиной (40 кг). Медали всероссийских соревнований завоевали:

  • «Золото» - Урузмаг Габараев (94+кг), Андрей Сероштанов (77 кг), Андрей Вьюнков (94 кг), Салатудин Саидов (94+кг) в борьбе но-ги и Сергей Афонченко (94+кг) в контакт-джитсу.
  • «Серебро» - Урузмаг Габараев (94+кг, контакт-джитсу), Ефимов Артем, Андрей Сероштанов (77 кг), Андрей Вьюнков и Павел Балясников (94 кг), Салатудин Саидов (94+кг) в борьбе лежа и Дмитрий Абрамов (77 кг, борьба но-ги).
  • «Бронза» - Иван Бондарь (69 кг) и Алексей Петраков (94 кг) в борьбе лежа.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+