Сшитая в Калуге форма принесла удачу российским паралимпийцам
Спорт

Сшитая в Калуге форма принесла удачу российским паралимпийцам

Дмитрий Ивьев
17.03, 11:15
Сборная Россия заняла третье место в общекомандном зачете на соревнованиях в Италии.

Губернатор Владислав Шапша 17 марта напомнил, что форму нашей команде шило предприятие из Калуги.

- Но главное, конечно, мужество и воля к победе наших атлетов. Они вновь показали всему миру, что значит русский характер, - заявил Шапша.

Всего шесть спортсменов завоевали 12 медалей.

- Настоящий подвиг, учитывая, что сборные Китая и США, которые заняли 1-е и 2-е места соответственно, были представлены семью десятками спортсменов, - рассказал губернатор. - Нынешняя Паралимпиада стала первой с 2014 года, на которой наши спортсмены выступали с государственным флагом и гимном.

