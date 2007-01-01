Главная Новости Спорт Калужские теннисисты выиграли медали на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады
Спорт

Калужские теннисисты выиграли медали на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады

Дмитрий Ивьев
17.03, 08:21
Соревнования по настольному теннису завершилась в Пензе. В разных категориях сильнейших выявляли 170 спортсменов из 26 регионов.

Калужскую область представляли воспитанники физкультурного-спортивного центра «Лидер».

В одиночном разряде победителем стал калужанин Алексей Овадчук. Вторым стал также наш спортсмен - Роман Суджаев.

В парном разряде Алексей и Роман завоевали серебряные медали турнира, рассказали 16 марта в Минспорта.

