Калужские теннисисты выиграли медали на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады
Соревнования по настольному теннису завершилась в Пензе. В разных категориях сильнейших выявляли 170 спортсменов из 26 регионов.
Калужскую область представляли воспитанники физкультурного-спортивного центра «Лидер».
В одиночном разряде победителем стал калужанин Алексей Овадчук. Вторым стал также наш спортсмен - Роман Суджаев.
В парном разряде Алексей и Роман завоевали серебряные медали турнира, рассказали 16 марта в Минспорта.
