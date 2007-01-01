Главная Новости Спорт Калужские армрестлеры привезли четыре медали с первенства России
Калужские армрестлеры привезли четыре медали с первенства России

Дмитрий Ивьев
16.03, 15:10
Спортсмены из Калужской области успешно выступили на первенстве страны по армрестлингу, которое прошло в Орле. На соревнования приехали около 750 участников из 60 регионов — все в возрасте от 14 до 21 года.

Калужане завоевали четыре награды. Золотую медаль в категории до 60 кг среди спортсменов 14–15 лет выиграл Артём Стальмахович. Ещё одно «золото» взял Максим Кривошеин (весовая категория до 75 кг) среди участников 16–18 лет.

Среди спортсменов старшей группы — 19–21 год — тоже есть чем гордиться. Софья Киселёва (до 55 кг) завоевала серебряную медаль. Антон Малышев (до 65 кг) остановился в шаге от пьедестала — он занял четвёртое место, сообщили в Минспорта.

