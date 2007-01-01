В Калуге проходят завершающие схватки всероссийского состязания по джиу-джитсу
Турнир, который стартовал в пятницу, 13 марта во Дворце спорта, объединил сразу четыре масштабных события.
В их числе первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 14 лет, всероссийские соревнования по джиу-джитсу для силовиков в честь памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также турнир по адаптивному джиу-джитсу.
Кроме того, в рамках состязания прошла профильная научно-практическая конференция.
Итоги соревнований будут подведены в воскресенье, 15 марта.
