Калужане выиграли четыре медали на соревнованиях по кудо

Ярославль принимал всероссийские соревнования по кудо, где состязались спортсмены 12-17 лет, а также мужчины и женщины из 20 субъектов страны. На турнире наш регион представляли воспитанники спортивной школы единоборств «Держава» из Обнинска, рассказали 13 марта в Минспорта.

Победителем в категории до 200 единиц стал Алексей Мишуничев.

Также победу праздновала Анна Думцева в этой же категории.

Еще одно «золото» у Валерии Суховой в абсолютной категории.

Обладателем серебряной медали стал Тимофей Курковский, выступавший в группе до 240 единиц.