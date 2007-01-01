Обнинск
Спорт

Калужане выиграли четыре медали на соревнованиях по кудо

Дмитрий Ивьев
13.03, 10:10
Ярославль принимал всероссийские соревнования по кудо, где состязались спортсмены 12-17 лет, а также мужчины и женщины из 20 субъектов страны. На турнире наш регион представляли воспитанники спортивной школы единоборств «Держава» из Обнинска, рассказали 13 марта в Минспорта.

Победителем в категории до 200 единиц стал Алексей Мишуничев.

Также победу праздновала Анна Думцева в этой же категории.

Еще одно «золото» у Валерии Суховой в абсолютной категории.

Обладателем серебряной медали стал Тимофей Курковский, выступавший в группе до 240 единиц.

