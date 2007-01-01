В Калуге завершился крупный волейбольный турнир
В четверг, 12 марта, Дворец спорта «Центральный» принимал решающие игры чемпионата России по волейболу среди глухих спортсменов.
В матче за третье место встретились команды Калужской области и Москвы. Калужане уступили 1:3 по партиям.
- Заполненные трибуны поддерживали наших волейболистов, но немного не хватило, - расскзал министр спорта региона Олег Сердюков.
В финале команды Новосибирской области выиграла у соперников из ХМАО Югра.
Церемонию награждения провели Олег Сердюков, а также президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров и председатель региональной спортивной федерации спорта глухих Сергей Усов.
