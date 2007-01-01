Обнинск
+7...+8 °С
Главная Новости Спорт Калужские гиревики выиграли пять медалей на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские гиревики выиграли пять медалей на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
12.03, 12:04
0 144
Читайте KP40.RU:
В Самаре прошел турнир по гиревому спорту среди спортсменов 14-15 лет. Порядка 130 участников из 28 субъектов состязались за медали. За наш регион выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков), рассказали 12 марта в Минспорта.

Победу в толчке одержал Ярослав Горячев, выступавший в весовой категории до 73 кг.

Также «золото» завоевал Тимур Трофимов, превзошедший соперников в толчке в категории свыше 73 кг.

Бронзовые медали в рывке завоевали Ксения Кукушкина (до 48 кг) и Ульяна Борисова (до 58 кг).

В общекомандном зачете Калужская область заняла первую строчку, а спортсмены отобрались на Спартакиаду учащихся.

область
