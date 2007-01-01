Калужские гиревики выиграли пять медалей на всероссийских соревнованиях
В Самаре прошел турнир по гиревому спорту среди спортсменов 14-15 лет. Порядка 130 участников из 28 субъектов состязались за медали. За наш регион выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков), рассказали 12 марта в Минспорта.
Победу в толчке одержал Ярослав Горячев, выступавший в весовой категории до 73 кг.
Также «золото» завоевал Тимур Трофимов, превзошедший соперников в толчке в категории свыше 73 кг.
Бронзовые медали в рывке завоевали Ксения Кукушкина (до 48 кг) и Ульяна Борисова (до 58 кг).
В общекомандном зачете Калужская область заняла первую строчку, а спортсмены отобрались на Спартакиаду учащихся.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!