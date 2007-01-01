Обнинск
Главная Новости Спорт Калужские лучники выиграли медали в Санкт-Петербурге
Спорт

Калужские лучники выиграли медали в Санкт-Петербурге

Дмитрий Ивьев
12.03, 10:14
Наши спортсмены успешно выступили на чемпионате России по ачери-биатлону. Воспитанники школы «Многоборец» привезли домой сразу десять наград — восемь в личных соревнованиях и две в командных, рассказали 11 марта в Минспорта.

Владислав Кирютин выиграл четыре золотые медали — во всех дисциплинах, в которых участвовал: в длинной гонке на 12,5 км, спринте, гонке преследования и масс-старте.

Не менее успешно выступила Валентина Линькова. Она завоевала четыре серебряные медали — тоже во всех своих стартах: на дистанциях от 6 до 10 километров.

В командных эстафетах калужане тоже не подвели. И мужская, и женская сборные области вошли в тройку лучших.

Ачери-биатлон — это необычный вид спорта, где нужно сочетать стрельбу из лука с бегом на лыжах или кроссом.

Новости компаний
